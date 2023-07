Larissa Manoela apoia noivo em estreia de peça em São Paulo: "Babona"

A atriz Larrisa Manoela prestigiou o noivo, André Luiz Frambach, na estreia da peça de teatro 'O Amor Passou Por Aqui', que está em cartaz em São Paulo

Larissa Manoela aproveitou a noite de quarta-feira, 5, para prestigiar o noivo, André Luiz Frambach, na estreia de sua peça de teatro. O ator protagoniza 'O Amor Passou Por Aqui', que está em cartaz no Teatro UOL, em São Paulo.

Toda Barbiezinha, a atriz apostou em um look todo rosa, com blazer curto xadrez, conjunto de calça e mini blusa, saltos e uma mini bolsa branca da Jacquemus, avaliada em quase R$ 3 mil. Confira fotos:

Orgulhosa do seu amor, Larissa encheu seus stories com registros da estreia, contando com fotos aos beijos com o ator, vídeos da peça e cliques ao lado de amigos, que também foram prestigiar a estreia."Te amo e tô contigo pra tudo. Meu orgulho", disse a atriz. Logo em seguida, ela posta foto beijando o cartaz da peça e diz: "Noiva babona", brinca.

André Luiz estrela o espetáculo ao lado de Letícia Augustim, onde ele performa a história que é quase um plano-sequência, onde os atores quase não saem de cena. Ele e Larissa estão juntos publicamente desde julho de 2022 e em dezembro eles anunciaram o seu noivado.

Larissa Manoela emociona fãs ao lamentar morte na família

Neste domingo, 2, Larissa Manoelaemocionou seus seguidores ao lamentar em seu Instagram uma morte na sua família. A atriz se emocionou ao anunciar nas redes sociais o falecimento de sua cachorrinha Meghan.

“Impossível descrever a dor que sinto nesse momento. Minha raposinha, minha princesa, minha ‘bencinha’, minha Meghan! Você se foi e eu fiquei em pedacinhos. Eu queria poder ter vivido mais um milhão de momentos ao seu lado, mas os que vivemos foram o suficiente pra você marcar pra sempre o meu coração”, escreveu a artista na postagem repleta de fotos de Larissa e sua pet.

A estrela da novela “Além da Ilusão” ainda escreveu: “Tô tentando entender sua partida repentina. Não consegui me preparar, mesmo sabendo que de uma hora pra outra você poderia nos deixar, eu não quis acreditar. Vivi e proporcionei tudo que estava ao meu alcance pra te fazer feliz e te dar a melhor qualidade de vida possível, mas ainda era muito pouco perto do que você merecida”.

“Agora sei que você cumpriu e viveu tudo que tinha pra viver da melhor forma, e que nesse momento deve estar em um lugar incrível, dando ‘bencinha’ pra todos os seus novos ‘AUmigos’! Você alegrou a minha vida e da nossa família, foi a minha melhor amiga ao lado dos seus irmãos. Estamos todos devastados! Que saudade que você vai fazer. Brilha daí pra mim, receberei daqui todos os dias a sua ‘bencinha’. Te amo pra sempre, meu amor. Descanse em paz”, ainda se emocionou Larissa.