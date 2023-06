Larissa Manoela adia casamento com André Luiz Frambach e justifica: “Não temos”

Vai ter casório? Larissa Manoela explica decisão após adiar a troca de alianças com o noivo, o ator André Luiz Frambach

Noiva desde o final do ano passado, a atriz Larissa Manoela abriu mais detalhes sobre os planos para subir ao altar com o ator André Luiz Frambach. A artista revelou que o casório vem aí, mas que precisou adiar a cerimônia. Ela justificou sua decisão durante um bate-papo com os fãs pelas redes sociais no último sábado, 11.

Agarradinha ao noivo, Larissa respondeu a pergunta de um seguidor no stories do Instagram: “Quando vai rolar o casório?”, o fã indagou. André brincou e respondeu que se perguntam a mesma coisa todos os dias: “Essa pergunta não tem resposta. A gente sabe que vai rolar, mas não temos data ainda”, explicou a atriz.

“Também não temos muita pressa. A gente quer fazer tudo com calma, estamos aproveitando o casamento dos nossos amigos, seremos padrinhos", Larissa explicou que está curtindo celebrar o amor de pessoas próximas e em seguida, o ator abriu o jogo e confessou o verdadeiro motivo para adiar a cerimônia com a beldade.

"O fato é que a gente quer muito. Só não fizemos esse ano por conta de datas mesmo, agenda. Estamos gravando muito, um filme atrás do outro", o ator revelou que o conflito de agenda é a principal razão para não subir no altar no momento. Larissa completou e revelou que está animada para iniciar as preparações do casório.

Vale lembrar que Larissa e André se conheceram durante as gravações do filme “Modo avião” em 2020. Mas o casal só começou a se relacionar em 2021, com um affair que durou cerca de dois meses. Depois, eles se reaproximaram e assumiram o namoro em julho do ano passado, com um noivado rápido no final de 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela rouba roupa de André Luiz Frambach:

Na última sexta-feira, 9, a atriz Larissa Manoela surpreendeu ao revelar que roubou uma roupa do noivo, o ator André Luiz Frambach. A morena surgiu com o moletom do amado, que tem uma estampa do personagem Mickey. Apaixonada pela Disney, ela justificou a atitude: "Quais as chances de eu não roubar para usar, André?", a musa brincou nas redes sociais.