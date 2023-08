Larissa Manoela abre o jogo sobre a decisão de administrar a carreira: ''Amadurecimento''

Em meio às polêmicas familiares, atriz Larissa Manoela fala sobre a iniciativa de assumir o comando de sua própria carreira, antes administrada pelos pais

Em meio às polêmicas com a mãe, a atriz Larissa Manoela contou sobre a decisão de administrar sua própria carreira durante o podcast Vaca Cast, na noite de segunda-feira, 31, ao lado do noivo, AndréLuiz Frambach.

Neste ano, ela anunciou que tomaria conta da carreira. Antes, a tutela sempre esteve no comando de seus pais, Silvana e Gilberto, que eram seus empresários.

A artista de 22 anos destacou que tem sido um processo de amadurecimento. "Agora estou sob a gestão da minha carreira. Sempre foi um grande desejo. Nós somos o nosso próprio negócio como artistas. Sempre gostei muito dessa parte empresarial. Gosto muito de ter noção. Gosto de me dedicar 100% para ter domínio daquilo. Vou errar muito e vou acertar também. Não tenho medo de errar e tirar dúvidas. É muito interessante neste processo de autoconhecimento e amadurecimento. Hoje a gente senta, faz nosso cronograma, sabe dos nossos gastos", explicou.

O noivo, André Luiz, não poupou elogios à amada. "A Larissa é muito dedicada... A partir do momento em que ela virou e falou, 'vou aprender isso' e não tinha mais ninguém que não deixava ela fazer aquilo, ela virou administradora, contadora, advogada e empresária... Tudo em dois, três meses", disse.

"Colocavam coisas na cabeça dela que faziam ela acreditar que ela não era capaz. Agora ela está vendo que ela é capaz disso e muito mais", falou ainda.

Após a iniciativa de assumir o comando da carreira, Larissa Manoela acabou tendo o nome envolvido em polêmicas familiares. O pai da atriz chegou a mandar indireta no Instagram: "Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias".

Ela também recebeu unfollow da mãe nas redes sociais. E, recentemente, Larissa Manoela tomou conhecimento que a mãe teria vendido uma de suas mansões em Orlando, nos Estados Unidos, sem seu consentimento.

Veja a entrevista:

André Luiz Frambach entrega detalhes do relacionamento com Larissa Manoela

No podcast Vaca Cast, o casal Larissa Manoela e André Luiz Frambach também falou alguns detalhes sobre o relacionamento.

Segundo o ator, a decisão dos primeiros passos da relação sempre foi de Larissa. Os dois assumiram o namoro em julho de 2022 e ficaram noivos em dezembro durante uma viagem.

"Todo esse relacionamento se deu por conta dela mesmo. Ela que falou, 'eu quero ele' e foi atrás. Ela que falou sobre dar um passo, apesar do trauma de outras histórias. Ela sabe o que ela quer e ela conquista. A gente estava no meio da loucura (gravações de novela) e ela: 'Você não vai me pedir em namoro?'. A gente conseguiu viajar para Angra dos Reis e falei, 'vai ser lá'. Ela nunca tinha visto o nascer do sol", contou Frambach.