Larissa Manoela abre álbum de fotos com namorado: ‘Para a vida toda’

Larissa Manoela completa três meses ao lado do namorado André Luiz Frambach

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 21h51

Nesta segunda-feira, 17, a atriz Larissa Manoela (21) e o ator André Luiz Frambach (25) estão celebrando três meses de namoro. E para comemorar a data especial, a ex-carrossel decidiu abrir um álbum de fotos de momentos com o namorado.

“3 de 30 de 300 de 3.000 de 3.000.000. Por todos os meses & anos. Pra vida. Toda!”, escreveu Larissa na legenda da publicação em seu perfil oficial no Instagram, encantando seus seguidores com fotos do casal.

Em algumas fotos, ela aparece abraçando André, em outras, ela mostra fotos apenas dele. Nos comentários, seguidores e amigos elogiaram e desejaram felicidades ao casal pela data especial.

“Lindos”, comentou a atriz e amiga de Larissa, Maisa. “Uma foto mais linda que a outra”, exclamou um fã do casal. “A felicidade de vocês dá para sentir daqui”, escreveu uma dos mais de milhões de seguidores da atriz.

Veja a publicação de Larissa Manoela ao lado de André Luiz Frambach:

Namoro!

Vale lembrar que Larissa Manoela e André Luiz Frambach se conheceram nas gravaçõoes de "Modo Avião" e assumiram o romance à pouco mais de um ano. "Foi um reencontro que aconteceu na hora certa e do jeito que deveria ser. Sempre nos demos bem e passamos a conviver, naturalmente, com mais frequência. Acho que a vida nos aproximou. Os sentimentos foram se transformando e houve uma grande conexão", comentou a atriz.