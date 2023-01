Lais Ribeiro brilha em evento na França ao lado de marido ex-jogador de basquete

A super modelo brasileira Lais Ribeiro é casada com o ex-jogador de basquete da NBA Joakim Noah

Na noite desta terça-feira, 17, a super modelo Lais Ribeiro (32) participou de um evento de incentivo ao esporte na França, ao lado de seu marido, o ex-jogador de basquete na NBA, o norte-americana Joakim Noah (30).

A top model, eleita uma das mais importantes modelos da atualidade, foi um dos destaques da celebração, que reuniu iniciativas do time de basquete Chicago Bulls, por quem Noah jogou, a marca de luxo Off-White e da liga de basquete americana NBA em parceria com a BAL (Liga Africana de Basquetebol).

Lais atua junto de seu marido em projetos como esse. Noah, aliás, é embaixador do Chicago Bulls e investidor da Liga Africana de Basquetebol. A modelo apareceu em suas redes sociais posando ao lado dos seis troféus conquistados pelo astro da NBA, Michael Jordan, quando atuava pelos Bulls (90/91, 91/92, 92/93 e 95/96, 96/97, 97/98).

“Joakim mentiu para mim falando que ele ganhou seis campeonatos”, brincou a modelo na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela aparece na frente dos seis troféus de Jordan.

Top model Lais Ribeiro volta às passarelas brasileiras no SPFW e revela truques 'básicos' de beleza

Em 2021, a modelo voltou às passarelas depois de quase dois anos longe, por conta da pandemia. Antes de subir na passarela, ela conversou com a CARAS Digital sobre a ansiedade de voltar ao seu tão amado lugar. "Faz 2 anos que não fazemos nada de passarela. Eu fiz alguns eventos lá fora porque as coisas já estão bem mais abertas, mas é o meu primeiro desfile. Eu sempre fico nervosa, não é porque é depois da pandemia", disse.

A piauiense também contou sobre suas expectativas com a volta dos desfiles no Brasil: "Eu estou muito animada! Porque é sempre bom voltar ao Brasil. Eu comecei aqui, foi quando acreditaram em mim, o começo de tudo. Então rever todas essas pessoas que eu trabalhei desde o início e algumas modelos que desde o começo fazem parte do meu ciclo de amizade é muito bacana. Eu sempre adorei voltar ao Brasil".