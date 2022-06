Laís Caldas e Gustavo Marsengo surgem fazendo coreografia juntinhos e fãs reagem: ''Nosso casal com a dancinha de milhões''

Laís Caldas e Gustavo Marsengo mostraram que tem muito gingado ao surgirem dançando Bandido, nova canção de Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 16h11

Nesta quinta-feira, 23, Laís Caldas (30) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado do namorado, Gustavo Marsengo (31).

A médica publicou um vídeo onde ela aparece ao lado do amado dançando o mais novo hit de Zé Felipe (24), Bandido, mostrando que eles têm muita sintonia e gingado.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Vocês pediram e a gente fez! Veio aí a dancinha com ele".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Nosso casal com a dancinha de milhões!", escreveu um. "Os melhores", falou outro. "Vocês são tops", disse um terceiro.

Confira o vídeo de Laís Caldas e Gustavo Marsengo dançando o novo sucesso de Zé Felipe: