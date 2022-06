Laís Caldas e Gustavo Marsengo revelam de quem foi o primeiro 'Eu te amo' após o BBB 22

O casal Laís Caldas e Gustavo Marsengo contaram como foi o primeiro 'Eu te amo' após o fim do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 19h04

O relacionamento de Laís Caldas (30) e Gustavo Marsengo (31) está firme e forte, mesmo após o fim do BBB 22.

O casal que, apesar de ter vivido um affair dentro do reality, se assumiu há 1 mês, está cheio de planos, entre eles casar e ter filhos no futuro.

Recentemente, inclusive, o casal participou do podcast Pod Delas e lembrou como foi o primeiro 'Eu te amo' fora da Casa Mais Vigiada do Brasil.

Como um bom romântico, o primeiro Eu te amo saiu da boca de Gustavo, que sempre se mostrou apaixonado pela médica.

"O primeiro ‘eu te amo’ dele foi bêbado", brincou Laís. "Eu não lembrava, era 6 horas da manhã, mandando áudio… Depois ela me mostrou… Eu estava na Sapucaí com minha mãe e meus amigos", lembrou Gustavo.

O empresário ainda revelou que Laís já se declarou um pouco embragada para ele: "Ela também falou ‘eu te amo’ bêbada. Eu falei na sexta, ela falou no domingo. Aí dava para pedir em namoro [risos]. Pedi permissão para a mãe dela. Perguntei: ‘Posso chamar de sogrinha?’. Ela respondeu: ‘Com certeza, genrinho’", contou.

Apesar de já estarem pensando no futuro, o casal não quer apressar as coisas: "Nós temos mais de 30 anos. É diferente. Eu não ia entrar em um relacionamento se não visse que a pessoa poderia ser a mulher que eu vou ficar para o resto da vida. Não é que nem namorar com 15, 20 anos. Eu penso nisso. Mas estamos há três meses juntos. Temos que dar tempo ao tempo. O sonho da minha vida é ser pai", finalizou Gustavo.

Confira a entrevista que Laís Caldas e Gustavo Marsengo deu para o podcast Pod Delas: