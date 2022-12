Kylie Jenner revela quem é sua irmã favorita e explica o motivo

Empresária Kylie Jenner faz retrospectiva de 2022 e conta detalhes de seu ano

A empresária e musa Kylie Jenner (25) decidiu fazer uma retrospectiva com os melhores momentos de seu ano de 2022. Ela listou tudo de melhor que aconteceu, mas o que chamou a atenção foi sua resposta à pergunta: qual foi a irmã favorita do ano?

Mesmo dizendo que a pergunta era muito difícil, ela não fugiu. “Irmã favorita é muito difícil, porque eu amo todas elas agora. Mas eu acho que minha irmã favorita esse ano provavelmente é a Khloé. Ou… É, vou com a Khloé. Nós ficamos mais próximas esse ano, nós estamos nesse clubinho de mães e é toda uma coisa”, declarou a empresária.

“Segundo lugar de irmã, eu não sei, talvez a Kendall ou… Eu realmente amo todas elas. Kim tem sido ótima, Kourtney… Todas elas são minhas melhores amigas. Nós tivemos um bom ano”, revelou Kylie Jenner.

Assista ao vídeo completo de Kylie Jenner falando sobre outros detalhes de como foi seu ano, como filhos e relação com o rapper Travis Scott:



Kylie Jenner revela que teve baby blues

No reality 'The Kardashians', a modelo Kylie Jenner contou em uma conversa com a irmã Kendall Jenner (26), que após a chegada do segundo filho em fevereiro, ela chorou por semanas: "Chorei o dia inteiro sem parar nas três primeiras semanas", Kendall ainda completou: "Era uma montanha-russa de emoções". Ciente da situação, Kylie comentou também o motivo: "É só o 'baby blues' e isso vai embora. Tive com a Stormi (4) também", ela ainda sofria de dores de cabeça, mas se recuperou: "Depois de seis semanas eu comecei a me sentir melhor".

Kylie também comentou sobre sua relação às mudanças de seu o corpo pós-parto: "Nada pode me parar. Eu estou me sentindo bem com meu corpo. Eu o amo. Meus seios flácidos... Estou abraçando meu corpo pós-parto".