Kylie Jenner aparece grávida e Kim Kardashian brinca sobre seus casamentos em novo teaser de The Kardashians

Novo teaser de The Kardashians mostra detalhes do noivado de Kourtney Kardashian e Travis Barker

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 15h31

Na última segunda-feira, 21, a Hulu divulgou mais um teaser da nova série documental da família Kardashian-Jenner.

As irmãs estão marcadas para voltarem às telinhas no dia 14 de abril pela plataforma e no vídeo eles mostram mais sobre noivado de Kourtney Kardashian (42) e Travis Barker (45).

Nas imagens, a matriarca Kris Jenner (66) aparece às lágrimas enquanto abraça a herdeira mais velha. "Isso me faz muito feliz", disse ela. Na sequência, Kim (41) brinca sobre os seus casamentos. "Ela nunca teve uma reação assim para mim, e já aconteceu algumas vezes", comentou levando a família a risadas.

Ainda no vídeo, a caçula Kylie Jenner (25) aparece grávida do segundo filho,Wolf Webter, que nasceu no último dia 2.

CONFIRA O NOVO TEASER DE THE KARDASHIANS