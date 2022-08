Kourtney Kardashian senta no colo de Travis Barker para tocar bateria: ''Prática''

Em clima quente, Kourtney Kardashian senta no colo do marido, o baterista Travis Barker, para tocar bateria

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 14h08

Kourtney Kardashian e Travis Barker voltaram a causar impacto nas redes sociais ao publicarem novos registros quentes e sensuais. O casal, que casou em uma cerimônia na Itália, em maio, mostraram mais um momento de intimidade e amor.

Nos registros, publicados no perfil de ambos, mostra o baterista do Blink-182! ensaiando para um novo show e a empresária mais velha do clã Kardashian-Jenner sentada em seu colo, que tenta tocar da mesma forma.

"Prática leva à perfeição", disse o músico, bem-humorado, na legenda de seu post no Instagram.

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam admiração e carinho pelos pombinhos: "O casal mais quente que eu conheço", disparou um fã-clube. "Sra. Barker é quente", disse outra. "Eu fico sem palavras com vocês", continuou outra.

Ainda nos últimos meses, a irmã mais velha do clã-Kardashian Jenner abriu o álbum de fotos do seu casamento com Travis Barker (46), que aconteceu em um complexo à beira mar em Portofino, na Itália. No Instagram, a empresária postou três álbuns com várias fotos do pré e pós-cerimônia com o marido, amigos e familiares próximos.

