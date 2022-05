Kourtney Kardashian se casa com Travis Barker e filha do músico revela fotos da cerimônia

Filha de Travis Barker revela fotos e detalhes do casamento do músico com Kourtney Kardashian

Redação Publicado em 16/05/2022, às 12h11

Kourtney Kardashian (43) e Travis Barker (46) trocaram as alianças!

A estrela do The Kardashians e o baterista do Blink-182! se casaram no último domingo, 15, em Santa Barbara, e alguns sites internacionais, como o TMZ, fizeram a cobertura à distância da cerimônia.

O público do clã Kardashian-Jenner estava ansioso com os detalhes e os primeiros registros da cerimônia, que não teve fotos oficialmente compartilhadas, nem pelos pombinhos.

Porém, quem fez os primeiros registros pós-cerimônia, foi a filha do músico, a influenciadora Alabama Luella Barker (16), fruto do relacionamento anterior do músico com Shanna Moakler (47).

Através das suas redes sociais, a adolescente decidiu fazer uma live em que mostrou, em primeira mão, a nova madrasta vestida de noiva.

No vídeo, a loira mostrou o casal todo sorridente, e depois aos beijos enquanto o baterista decidiu carregar a mulher pela porta de sua mansão em Calabasas, na Califórnia.

Filha de Travis Barker revela fotos e detalhes do casamento do músico com Kourtney Kardashian:

Detalhes sobre o casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker:

Travis Barker estava vestido com um smoking todo preto, e Kourtney Karadshian estava com um vestido branco que era curto na altura dos joelhos.

Apesar de terem se casado uma vez em Las Vegas, no último mês, e terem oficializado o momento na corte da Califórnia, o casal ainda pretende fazer uma grande celebração na Itália.

Os familiares da irmã mais velha de Kylie Jenner (24) não estiveram presentes na cerimônia, por conta do Billboard Music Awards 2022.

De acordo com os repórteres que estiveram no local, estavam presente poucas pessoas, sendo algo mais íntimo. Incluindo guarda-costas e outras testemunhas que estavam à disposição para manter as pessoas afastadas.

Kourtney Kardashian e Travis Barker se casam em cerimônia intimista em Las Vegas:

A cerimônia aconteceu em Abril, logo após a premiação do Grammy Awards. O dono da capela em Las Vegas, Nevada, revelou para uma revista americana que o casal estava muito apaixonado e feliz.

Vale lembrar que os pombinhos não estão legalmente casados. Os pombinhos ainda não conseguiram uma licença de casamento oficial.