Kourtney Kardashian quebra anel de noivado de R$ 5 milhões. Saiba como!

Kourtney Kardashian conta o que aconteceu para ter parado de usar anel de noivado milionário que ganhou de Travis Barker

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 13h26

A socialite Kourtney Kardashian (43) surpreendeu ao contar a história do que aconteceu com seu anel de noivado. Ela ganhou a joia do marido, Travis Barker, há alguns meses e o anel é avaliado em US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,1 milhão. Porém, a estrela parou de usar a joia e o motivo foi revelado no reality show The Kardashian: ela quebrou o anel!

Kourtney contou que quebrou o anel ao pisar nele sem querer enquanto arrumava seu armário. Ela deixou a joia no chão por um instante e pisou. Então, a joia precisou ser levada para o conserto.

"Eu estava sentada no chão dobrando moletons. Tirei o anel e o coloquei ao meu lado no chão, como se achasse que estaria seguro ao meu lado. Tinha que pegar algo no meu armário e, quando desci, pisei no anel. Comecei a chorar histericamente no meu closet assim fiquei por horas, e então liguei para Travis. Fiquei tipo, ‘Fiz algo muito, muito ruim’", disse ela.

Logo depois, a musa contou como se sentiu com o ocorrido. "Isso realmente me deu, tipo, um colapso nervoso. Esta é a coisa mais linda que eu já tive na minha vida, e como eu poderia ter feito isso? Travis escolheu a joia, projetou, ele olhou para tantas pedras e esta era eu em uma pedra e eu pensei que era realmente especial", declarou.

Kourtney Kardashian já mostrou fotos usando o anel de noivado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney ❤️ (@kourtneykardash)