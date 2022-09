Kourtney Kardashian publica fotos românticas ao lado do marido Travis Barker

A influenciadora Kourtney Kardashian postou fotos em Londres ao lado do seu marido, o baterista Travis Barker

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 17h37

No último sábado, 3, Kourtney Kardashian (43) apareceu em clima de romance ao publicar fotos em seu Instagram em que aparecia ao lado do seu marido Travis Barker (46) em Londres.

A influenciadora e o baterista apareceram lado a lado durante o show em homenagem ao baterista da banda Foo Fighters, Taylor Hawkings, que faleceu em março deste ano. Travis performou no evento.

O músico da banda Blink-182 apareceu com uma camiseta regata branca e estampada e calças pretas. Travis ainda complementou seu look com um gorro preto.

Já a estrela do reality-show The Kardashians apareceu vestindo uma camiseta branca com estampa preta e longas botas pretas. A irmã de Khloé (38) e Kim (41) ainda usava longas luvas pretas.

Nos comentários, Travis se declarou para a amada: “Obrigado por se juntar a mim em uma noite tão especial. Te amo minha esposa”.

A Kardashian respondeu seu marido nos comentários da publicação. “Qualquer lugar e todo lugar com você”, escreveu Kourtney.

A irmã de Kourtney, Khloé, brincou com a irmã nos comentários. “Aí está minha garota rock and roll”, escreveu a ex-namorada de Tristan Thompson.

Os fãs da Kardashian também rasgaram elogios para a influenciadora. “Ela está vivendo sua melhor vida”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Isso é tudo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney Kardashian Barker ❤️‍🔥 (@kourtneykardash)

Elas estão de volta!

Na semana passada, foi divulgado um novo trailer da segunda temporada do reality-show The Kardashians, que chega ao Brasil pelo streaming Star+.

No trailer, Kylie Jenner (24) fala sobre a chegada do novo filho com Travis Scott. A socialite refletiu sobre os problemas com saúde mental após a chegada do bebê. "Eu deveria estar muito feliz agora, acabei de ter esse novo bebê. Mas chorei sem parar por três semanas", disse.