Kourtney Kardashian compartilha fotos em show do marido Travis Barker

A influenciadora Kourtney Kardashian acompanhou seu marido, o baterista Travis Barker, em show longe de casa

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 22h02

Nesta sexta-feira, 12, Kourtney Kardashian (43) encantou os fãs ao publicar em seu Instagram uma série de fotos românticas em que acompanhava o marido Travis Barker (46) em um de seus shows.

A influenciadora apareceu beijando e de mãos dadas com o baterista em um show na cidade de Indianápolis, no estado americano Indiana. O casal viajou cerca de 3 mil quilômetros desde a casa onde moram na cidade de Calabasas, na Califórnia.

“Esposa de turnê”, escreveu a estrela do reality-show The Kardashians na legenda do carrossel composto por quatro fotos e um vídeo do marido tocando bateria.

Uma das seguidoras notou que o cabelo da Kardashian está ficando mais longo. “O cabelo está crescendo”, escreveu a fã. Kourtney respondeu revelando: “Não sei o que fazer com ele”.

O amado de Kourtney, Travis se declarou para a modelo nos comentários: “A vida na turnê é melhor com você”.

Os seguidores da filha de Kris Jenner (66) adoraram as fotos do casal! “Vocês dois são lindos juntos! Meta de casal”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “O casal mais fofo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney Kardashian Barker ❤️‍🔥 (@kourtneykardash)

Que casal!

Ainda neste dia 12, o casal apareceu posando para alguns cliques bem quentes durante o ensaio do baterista.

A Kardashian elevou a temperatura da web ao sentar no colo do marido para tocar bateria com o amado.