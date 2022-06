Kourtney Kardashian comemora formatura de seu enteado Landon Barker

Landon Barker se formou no Ensino Médio e recebeu homenagens do pai e da madrasta Kourtney Kardashian

Nesta terça-feira, 7, o filho de Travis Barker (46) recebeu uma homenagem do pai por ter se formado no Ensino Médio.

Em seu Instagram, o baterista da banda Blink-182 comemorou a conquista do filho Landon (18)com algumas imagens em preto e branco dos dois.

Na legenda da postagem, o marido de Kourtney Kardashian (43) escreveu: “Tão orgulhoso de você Landon Asher Barker. Tem sido um prazer e uma honra te criar e eu mal posso esperar testemunhar todas as coisas incríveis que você fará e se tornará. Parabéns pela formatura, te amo”.

Quem comentou na publicação foi a nova madrasta de Landon, Kourtney, que também celebrou a formatura do enteado. “Estou tão orgulhosa de você”, escreveu a estrela do reality-show The Kardashians.

Landon Barker respondeu à homenagem do pai comentando: “Eu te amo”, seguido de um emoji de coração.

