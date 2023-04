Kourtney Kardashian comemora bodas de papel com Travis Baker e faz revelação sobre casamento

Socialite e empresária Kourtney Kardashian e baterista do Blink-182 Travis Baker celebram um ano de casados

Nesta quarta-feira, 5, a socialite e empresária Kourtney Kardashian (43) compartilhou em suas redes sociais uma celebração do um ano de casada que está fazendo com o baterista do Blink-182, Travis Baker (47). A influenciadora aproveitou para fazer uma revelação bombástica junto de um texto para suas bodas de papel.

“Há um ano atrás, um imitador do Elvis Presley casou eu e o Travis depois da premiação do Grammy e muita tequila em uma capela em Las Vegas! Foi uma das melhores noites de nossas vidas, sonho de uma vida cheio de diversão e aventuras juntos”, começou a empresária do clã Kardashian / Jenner, em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

“E sim, essa sou eu prestes a vomitar no chão do carro. Obrigado aos nossos amigos pelas fotos de Iphone para que eu conseguisse lembrar o que aconteceu naquela noite. E também, eu acabei perdendo essa jaqueta naquele dia, e eu tinha ela há 10 anos, com os pregos em formato de coração, tendo até uma recompensa para quem achar ela”, completou, brincando.

Kourtney e Travis se casaram oficialmente em maio do ano passado. Nas fotos que a modelo compartilhou, ela aparece segurando seu próprio cabelo, sentada no chão de uma SUV. O baterista está sentado ao lado e tenta ajudar a sua esposa, beijando sua mão e sua cabeça.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

Kourtney Kardashian rebate boatos de que estaria grávida

Após ser alvo de boatos de que estaria grávida, Kourtney falou sobre o assunto no começo do mês de março. "Os efeitos colaterais da FIV [fertilização in fitro] (eu apenas decidi responder esta pergunta porque acho importante saber como a FIV afeta o corpo das mulheres e isso não é muito falado)... mas, sério, a gente ainda está questionando as mulheres se elas estão grávidas?”, rebateu a empresária.