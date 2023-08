Klivex marca presença na FAICI 2023

Uma das maiores festas do interior paulista, a FAICI 2023, em dois fins de semana em Indaiatuba. Foram 12 shows em seis dias de festa, e as atrações incluíram nomes fortes da música nacional, como Gusttavo Lima, Dennis DJ, Ana Castela e outros. Aproximadamente 200 mil pessoas marcaram presença.

A Klivex, distribuidora de produtos de limpeza, higiene e descartáveis do município, montou um lindo camarote no local, onde recebeu clientes, fornecedores, parceiros e amigos, que puderam curtir tudo com muito conforto e visão privilegiada do palco.