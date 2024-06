Klebber Toledo reforça importância da arte: ‘Não existe nada que abra mais caminhos’

A CARAS Brasil teve acesso com exclusividade à participação de Klebber Toledo no videocast 'Na Palma da Mari' da CNN; ele fala sobre arte e casamento

Com uma carreira consolidada no audiovisual, o ator e apresentador Klebber Toledo (37) também é bastante engajado e influente em alguns projetos e causas sociais fora das telinhas. O artista avalia o papel da arte e reforça sua importância para nossa sociedade: "Não existe nada que abra mais caminhos".

Klebber analisa que o audiovisual não é apenas uma forma de entretenimento, mas também pode ser um auxílio para o público em tempos difíceis. O ator afirma que a arte serve como um veículo de transformação em nossa sociedade.

"Às vezes você não sabe como lidar com uma situação, você assiste a um filme e fala: 'Vou tentar por esse caminho'. Vê uma novela: 'Vou tentar por esse caminho'. Eu acredito que a arte é o veículo de transformação, sem dúvida nenhuma".

"Todos os negacionistas, todas as pessoas que são contra a arte, eu queria saber o que são vocês sem a arte? O que é a família de vocês, o que é o país de vocês sem a arte? Não existe nada que abra mais caminhos e destrave mais bloqueios do que a arte", complementa Klebber.

O ator fala sobre esse e outros assuntos em entrevista à jornalista Mari Palma, no vídeocast Na Palma da Mari, que estará nas plataformas da CNN POP, braço de entretenimento da CNN Brasil, a partir das 20h desta quinta-feira, 13.

DA ARTE PARA VIDA

Atualmente, Klebber Toledo é casado com a atrizCamila Queiroz (30), os dois se aproximaram como casal durante às gravações da novela Êta Mundo Bom!, exibida no ano de 2016. Durante a conversa, o artista relembra o início do relacionamento.

Na época, os dois não tinha contato e nem relação de amizade: "A gente fez a novela inteira sendo praticamente colegas. Não éramos amigos. Éramos colegas de trabalho. Você não via muito a Camila, ela fazia a cena e ia ficar quietinha no canto dela. Dormia, porque é dorminhoca".

O ator relembra que os colegas de elenco da novela o incentivaram a se aproximar da atriz: "Eu falei não é possível, gente, vamos conversar todo mundo. A gente começou a sair juntos e foi rolando. Pouquinho, pouquinho. No primeiro dia que a gente dormiu junto, nunca mais dormiu em casa separada", finaliza Klebber Toledo.

