Klebber Toledo abre álbum de fotos durante o pôr do sol e brinca: ‘Rindo para não chorar’

Ator Klebber Toledo brinca com tentativa de tirar foto panorâmica ao lado de Camila Queiroz em paisagem linda

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 21h18

Nesta sexta-feira, o ator Klebber Toledo (36) publicou uma sequência de fotos em suas redes sociais em uma paisagem muito linda de Fernando de Noronha, iluminada pelo pôr do sol. Mas o que chamou a atenção foi a legenda do ator, que brincava sobre a tentativa de fazer uma foto panorâmica com Camila Queiroz (29).

“Kkkkkk… Esse sou eu rindo pra não chorar de vergonha… O que aconteceu foi que eu estava fazendo uma foto panorâmica muito maneira com a @camilaqueiroz que está no final da sequência, com o pôr do sol e o nascer da lua acontecendo ao mesmo tempo, um fenômeno surreal…”, escreveu ele na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial do Instagram.

“E depois a Camila falou ‘vai lá amor, faz uma foto só você com a lua’ e ali eu fiquei… claro que eu não sabia o que fazer na foto enquanto os nossos amigos e outras pessoas ficavam olhando para minha cara. Quem nunca passou por uma dessa?!”, completou o ator.

Nos comentários, mesmo com a piada do ator com a história engraçada, muitos focaram na beleza de Klebber, e de Camila também. “O homem mais bonito do Brasil! Tenho opinião porque não moro aí”, brincou um seguidor. “Lindo de qualquer ângulo”, exaltou outra. Além das milhares de carinhas apaixonadas e corações.

Veja a publicação de Klebber Toledo em Fernando de Noronha:

