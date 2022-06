Klara Castanho agradece pelo carinho dos famosos após contar drama pessoal

Artistas mandam recados de apoio para Klara Castanho após desabafo e a atriz agradece

O último sábado, 25, definitivamente foi muito difícil para Klara Castanho (21), que teve seu pior pesadelo exposto nas redes sociais. Após especulações sobre uma atriz mirim que havia engravidado e abandonado seu bebê, ela se sentiu na necessidade de fazer uma carta aberta para explicar o que realmente havia acontecido. No texto, a modelo revelou que sofreu um abuso sexual, engravidou, sofreu violência obstétrica e, ao contrário do que foi dito, tomou todas as decisões legais ao colocar o filho para adoção.

Depois do desabafo por Klara, diversos artistas e influenciadores digitais usaram suas redes sociais para defender, apoiar, mandar forças e/ou demonstrar seu descontentamento com a situação toda.

A menina acabou deixando comentários de agradecimento nas postagens de alguns famosos como Taís Araújo (43), Carol Castro (38), Thalita Rebouças (47) e Bruno Mazzeo (45).

Na publicação da esposa de Lázaro Ramos (43), ela escreveu: "Eu amo você, e não é dessa vida. Obrigada, Tais". Na de Castro, a também cantora disse: "Carol, meu amor. Obrigada por estar e sempre ter estado aqui. Te amo. Só te amo mil vezes".

"Te amo com todo meu coração", se declarou Castanho no post da escritora. E, "Obrigada por esse cuidado tão grande. Obrigada!", falou para o ator.

Confira os posts nos quais Klara Castanho agradeceu pelo apoio após seu desabafo:

