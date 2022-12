Kim Kardashian rouba a cena da internet ao deixar top branco transparente em dia de praia

Empresária e influenciadora Kim Kardashian deixou seguidores animados com fotos, mas também recebeu críticas

Nesta terça-feira, 13, a empresária e influenciadora Kim Kardashian (42) decidiu mexer com as estruturas da internet. Em suas redes sociais, a socialite apostou em algumas fotos nas quais aparece curtindo um dia de praia.

O que chamou a atenção dos seguidores foi o modelito que a modelo escolheu para curtir a água. Usando um top branco, que acabou ficando transparente após entrar nas águas azuis do local, alguns fãs foram à loucura com o corpão da loira, já outros, criticaram a postura dela.

Nas fotos, ela aparece sentada na água extremamente linda da praia, exibindo seu corpão escultural. Fazendo altos carões para as lentes da câmera do celular, Kim esbanja seu corpaço mesmo depois de ser mãe e com mais de 40 anos de idade. “Dica de vida - seja você mesma”, escreveu na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Simplesmente perfeita”, “Impressionante”, entre outros são apenas alguns dos elogios que a loira recebeu. Porém, o que domina a seção de comentários são as críticas. “Sempre o mesmo conteúdo… está ficando redundante já”, disse uma seguidora. “Você consegue aproveitar, ou só vai na praia para tirar fotos?”, alfinetou outra. “Você agora é passado”, ironizou uma terceira.

Veja a publicação de Kim Kardashian exibindo seu corpão com look quase transparente na praia:

Polêmica!

Nos comentários de uma postagem sobre sua casa, os seguidores de Kim Kardashian voltaram a exigir que ela se pronunciasse em relação à controversa campanha de uma marca de grife, a qual ela é parceira. Em uma outra postagem da modelo, estes comentários já apareciam.

Porém, Kim já havia feito um pronunciamento em seu Twitter. “Eu fiquei quieta por alguns dias, não porque não fiquei enojada e ultrajada pela campanha mais recente da Balenciaga, mas porque eu queria uma oportunidade de conversar com a equipe deles para entender por mim mesma como isso poderia ter acontecido”, se justificou.