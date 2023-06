Kim Kardashian revela que não compra joias desde assalto em Paris

Na época Kim Kardashian perdeu cerca de US$ 10 milhões em joias

Sete anos depois de sofrer um assalto em Paris, Kim Kardashian decidiu abrir o jogo sobre os traumas que o episódio causou em sua vida pessoal. No episódio da última quinta-feira, 22, de "The Kardashians", a socialite e empresaria revelou que não compra joias novas desde o roubo, quando foi mantida sob a mira de uma arma no hotel em que estava hospedada, na cidade luz.

Em outubro de 2016, Kim foi assaltada à mão armada no No Address Hotel durante a Semana de Moda de Paris, quando homens mascarados roubaram cerca de US$ 10 milhões em joias no meio da noite.

Em 2017, a estrela falou sobre o momento pela primeira vez. "Eles pediram dinheiro e eu disse que não tinha. Eles me arrastaram para o corredor no topo da escada. Foi quando vi a arma. Eu estava meio que olhando para a arma e para as escadas", contou Kim para as irmãs durante um episódio do antigo reality da familia,, "Keeping Up With the Kardashians".

Durante uma aparição no "The Ellen DeGeneres Show" em abril de 2017, a socialite explicou em detalhes como o roubo em Paris mudou completamente sua visão da vida.

"Provavelmente isso não é nenhum segredo, mas eu era definitivamente materialista antes", disse ela à apresentadora Ellen DeGeneres. “Não que haja algo de ruim em ter coisas e trabalhar duro para conseguir essas coisas – e estou muito orgulhosa de todos ao meu redor que são bem-sucedidos. Mas eu simplesmente não me importo mais com essas coisas, realmente não me importo".

Kourtney Kardashian e Travis Baker revelam sexo do primeiro filho

Kourtney Kardashian e Travis Baker já sabem o sexo do primeiro filho que estão esperando. A socialite e o músico compartilharam com os seguidores das redes sociais o vídeo do momento da descoberta.

Na gravação feita ao ar livre, a empresária surge sentada no colo do amado, que toca uma bateria. Um pouco tempo depois, várias fitinhas azul surgem no céu, revelando que os dois serão pais de um menino.