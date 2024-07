Kim Kardashian recebeu valor impressionante para ir em casamento indiano

Kim Kardashian se destacou no final de semana durante o casamento do herdeiro bilionário Anant Ambani na Índia. Saiba o valor do cachê que ela recebeu

A influenciadora digital e empresária Kim Kardashian recebeu um cachê milionário para ir ao casamento do herdeiro bilionário Anant Ambani e Radhika Merchant na Índia no último final de semana. De acordo com o colunista Leo Dias, a musa foi ao local porque foi paga para isso e o valor que ela recebeu impressionou a todos.

O colunista contou que Kim faturou o valor de US$ 1,5 milhão - cerca de R$ 8 milhões - para ir aos três dias de festa de casamento do indiano. Ela usou looks poderosos e sofisticados, e ainda compartilhou as fotos nas redes sociais.

Inclusive, Kim contou com a companhia de sua irmã Khloe Kardashian durante os dias de festa.

Vale lembrar que o casamento de Anant e Radhika foi avaliado em R$ 1,7 bilhão para os três dias de festa.

Joias de luxo de Kim Kardashian

A empresária e socialite Kim Kardashian atraiu todos os olhares ao marcar presença na segunda noite de festa do casamento do herdeiro bilionário indiano Anant Ambani com Radhika Merchant na Índia neste final de semana. A estrela apostou em um look poderoso e repleto de dimantes.

Desta vez, a musa apareceu com um look tradicional indiano na cor bege com direito a muito brilho. Para completar o visual, ela surgiu com joias de diamante feitas por Lorraine Schwartz. “Todos esses diamantes. Essa Lorraine Schwartz gosta de loucura. Olha, ela fez isso para o casamento de hoje à noite”, disse ela nas redes sociais. Inclusive, uma das joias imitava um piercing de nariz indiano.

No primeiro dia de festa do casamento, Kim Kardashian apostou em um look tradicional indiano vermelho. Porém, o look foi considerado uma gafe. Isso porque a cor vermelha é reservada para as noivas na Índia.