Kim Kardashian perde paciência com paparazzo após pergunta indiscreta

Empresária Kim Kardashian foi dura ao receber pergunta sobre Kanye West na frente de seus filhos

A influenciadora Kim Kardashian mostrou personalidade ao responder para um paparazzo depois que ele a questionou sobre o ex-marido Kanye West.

Isso porque o fotógrafo falou sobre um episódio que aconteceu em jogo de basquete da filha deles, North West. O rapper teria brigado com uma mulher e pegado o celular dela.

“Ei Kim, o que você acha de Kanye bater em alguém… sobre o telefone da paparazzo?”, questionou. A empresária colocou os filhos North e Saint no carro e então respondeu duramente: “Não fale comigo sobre isso na frente dos meus filhos”. Em um vídeo também é possível ver o momento em que North pede para que o paparazzo vá embora.

O portal TMZ noticiou horas antes que Kanye teria visto alguém o filmando do lado de fora do ginásio. Quando ele passou com o carro, viu a mulher com um cachorro no colo e o celular na mão, filmando. Ele, então, teria jogado o aparelho telefônico no chão e sido rude com ela.

A mulher foi vista conversando com policiais do Condado de Ventura posteriormente no local e teria feito um boletim de ocorrência contra o cantor.

Veja vídeo de Kim Kardashian com paparazzo: