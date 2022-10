Kim Kardashian fala sobre os ataques de Kanye West nas redes sociais: ''É exaustivo''

A socialite Kim Kardashian desabafou com as irmãs sobre os ataques do ex-marido, Kanye West, nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 17h37

Kim Kardashian (41) fez um desabafo sobre os ataques que recebe do ex-marido, Kanye West (45), através das redes sociais. No novo episódio de The Kardashians, a socialite conversou com as irmãs, Khloé Kardashian (38) e Kendall Jenner (26) sobre o comportamento do cantor.

Kendall comentou que "todas as narrativas falsas em que as pessoas acreditam ficaram completamente fora de controle" e a empresária concordou e disse que "é exaustivo".

Então, Kim contou para as irmãs de Kanye havia publicado que não podia ver os filhos e que respondeu à publicação. "Você estava aqui esta manhã, pare com essa narrativa", disse em parte do comentário.

"Eu não aguento mais. Mas eu não quero ir e voltar na internet", desabafou ela.

Vale lembrar que na publicação de Kanye, feita em março de 2022, ele dizia: "Isso foi nas costas da minha filha, quando eu fui "autorizado" a vê-la na semana passada. É por isso que eu me esforço tanto pela minha família. Estou programado para proteger minha família a todo custo. Como o padre da minha casa. Não se preocupe, Deus do Norte ainda está vivo".

Na época, Kim rebateu a fala do ex-marido. "Por favor, pare com essa narrativa, você estava aqui esta manhã pegando as crianças para a escola".

KHLOÉ KARDASHIAN RESPONDE ATAQUE DE KANYE WEST

O rapper estadunidense Kanye West (45) decidiu voltar a atacar o clã Kardashian-Jenner, além da modelo Gigi Hadid (27), que o ofendeu dias atrás após o mesmo atacar uma editora de moda. Dessa vez, a atitude de Ye não passou batido pela família, rendendo um longo desabafo de Khloé Kardashian (38), que desmente acusações e pediu para que ele parasse de atacar Kim Kardashian (41), sua irmã mais velha.

Em seu Instagram, Kanye publicou um textão no qual fala sobre a festa de aniversário de Chicago, sua filha com Kim, que aconteceu no começo do ano. Ele cita Gigi, que condenou sua atitude na Semana da Moda em Paris na segunda-feira, quando brigou com a Gabriella Karefa-Johnson.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!