Keyt Alves, gêmea de Key do BBB23, posa ao lado de noivo jogador do Palmeiras

Nas redes sociais, jogadora de vôlei Keyt Alves, irmã de Key do BBB23, se declara para Fabinho, volante do verdão

Nesta terça-feira, 7, a jogadora de vôlei Keyt Alves, irmã de Key do Big Brother Brasil 23, decidiu fazer os solteiros tristes! Em suas redes sociais, a gêmea da confinada publicou uma foto onde aparece agarradinha de seu noivo, o jogador de futebol Fabinho, volante do Palmeiras.

“Eu te amo até quando eu estou com fome”, brincou a atleta, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No clique que Keyt divulgou, ela aparece em uma selfie no espelho onde o jogador está de costas abraçando a amada.

O volante Fabinho tem apenas 20 anos e está fazendo sua primeira temporada na equipe profissional do Palmeiras, com um contrato que vai até 2-26. Ele pediu Keyt em casamento em Jericoacoara, na virada deste ano. Keyt joga no Volei Vinhedo Country Club.

