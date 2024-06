Key Alves revela como conheceu o namorado: 'Já sabia o que queria'

Namorando o cantor Bruno Rosa há cerca de dois meses, a ex-BBB Key Alves falou de relacionamento sério no segundo encontro do casal

A jogadora de vôlei Key Alves está namorando! Após manter o início do romance longe dos holofotes, a ex-participante do BBB 23 assumiu publicamente a relação com o cantor sertanejo Bruno Rosa em maio deste ano. O artista, inclusive, se declarou recentemente à companheira durante um evento em São Paulo.

Em entrevista ao Gshow, o casal abriu o coração e contou detalhes de como tudo começou. De acordo com Key, duas amigas e assessoras foram responsáveis pelo primeiro contato entre ela e Bruno, uma vez que fazem parte da mesma assessoria de imprensa.

O cantor, por sua vez, revelou que viu a ex-BBB pela primeira vez em uma de suas apresentações. "Fui fazer um show em São Paulo, ela estava do lado e nem tinha visto, não sabia que as meninas tinham falado de mim para ela. Tiramos foto e ela me marcou na rede social, colocou uma carinha de apaixonada e 'que gracinha'. Repostei, né?", disse ele.

"No outro dia, fiquei: 'Será que é isso mesmo que estou pensando? Vou mandar um oi'. Mandei mensagem para ela e rolou naturalmente, começamos a conversar. Dois, três dias depois fomos num evento e já estávamos juntos. Aconteceu rápido", completou Bruno Rosa.

Já no segundo encontro do casal, a atleta revelou que deixou bem claro que visava um relacionamento sério. "Eu fui pra cima, cara! Aconteceu rápido demais, mas natural. Lembro que perguntei para ele: 'está como sua vida? Você quer namorar, quer viver, tá ficando?’. Para já não me iludir sozinha porque eu já sabia o que queria", relatou Key Alves.

Juntos há quase dois meses, a ex-BBB 23 garantiu que sua família aprova o namoro. "Minha família está adorando ele. Meus pais adoram ele, apoiam, gostam mais dele do que de mim", se divertiu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo M Mesquita (@marcelooficial)

Quem é o novo namorado da ex-BBB Key Alves?

A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves está apaixonada! Neste final de semana, ela assumiu o namoro com o cantor sertanejo Bruno Rosa. Os dois surgiram em clima de romance nos bastidores de um show dele e ela apareceu com uma camiseta com a foto do rapaz.

Nas redes sociais, ela mostrou uma foto com sua camiseta personalizada e escreveu: "Se entregue ao amor". Então, o rapaz respondeu: "Eu me entreguei, linda!".

Bruno Rosa tem 28 anos e é natural do Espírito Santo. Ele começou na música ainda na infância ao cantar na igreja aos 11 anos. No final da adolescência, ele já começou a tocar em barzinhos e saiu de casa para dar o pontapé inicial na carreira.

Nas redes sociais, ele mostra fotos dos seus shows pelo Brasil e também de momentos de sua rotina, como os dias na piscina, no campo e com os amigos.