Key Alves relembra momentos marcantes durante Big Brother Brasil: ‘Eu amo’

Jogadora de vôlei Key Alves se derrete ao relembrar melhores momentos de sua participação no BBB 23

Nesta quinta-feira, 6, a influenciadora digital e jogadora de vôlei Key Alves decidiu usar o famoso ThrowBack Thursday! A ex-participante do Big Brother Brasil 23 usou o tão amado TBT para relembrar alguns dos melhores momentos de sua participação no reality show de confinamento da TV Globo. Os internautas se derreteram pela passagem da musa pela casa mais vigiada do país.

“Eu AMO as QUINTA-FEIRAS! TBT BBB 23”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Key aparece vivendo diversos momentos do programa, fazendo carões para as câmeras, se divertindo no quadro de confinados, bebendo e dançando nas festas, aproveitando a piscina e muito mais. Claro, os momentos renderam uma enxurrada de elogios para a ex-sister.

“No Big Brother Brasil eu só acompanhava você, depois que saiu para mim, o BBB terminou”, disparou uma seguidora da jogadora de vôlei. “Ai que saudade de acompanhar você no Pay Per View! A maior do BBB 23, minha favorita”, exaltou uma outra usuária. “A gente subindo nas redes sociais dos mexicanos porque eles queriam saber sobre você… Me hace mucha falta”, relembrou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Key Alves.

Key Alves revela novos planos da carreira ao anunciar saída do Osasco

Recentemente, Key Alvesusou as redes sociais para comunicar aos fãs sua saída do Osasco Voleibol Clube. A jogadora, que participou do Big Brother Brasil 23, revelou que pretende se dedicar ao entretenimento. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou uma sequência de fotos em que aparece jogando e também com as colegas de equipe, e agradeceu por ter realizado seu sonho de ser uma jogadora profissional.

"Gostaria de começar agradecendo esse time lindo do Osasco Voleibol Clube que me proporcionou momentos únicos e inesquecíveis. Ali eu conheci as maiores atletas, aquelas que eu via na TV sabe? Entrei dois anos de mão dada com a minha ídola para os jogos. Eu realmente sou eternamente grata a tudo isso. Obrigada meninas, comissão técnica, todos mesmo", afirmou no começo do texto.