Key Alves passa perrengue ao tentar gravar novela em reality mexicano

Ex-BBB Key Alves sofre ao gravar cena de novela em La Casa de Los Famosos, no México

Nesta quinta-feira, 16, a ex-participante do Big Brother Brasil 23 e jogadora de vôlei Key Alves acabou passando por um perrengue ao gravar uma cena de novela mexicana! Enquanto estava no reality show mexicano La Casa de Los Famosos, a atleta, junto dos demais participantes do programa, gravou a cena que fazia parte de uma prova semanal que define a quantidade de dinheiro que eles terão para fazer as compras.

Key, ao tentar falar espanhol para se comunicar com seus novos colegas, acabou esquecendo algumas das falas e deixou o momento ainda mais cômico para os internautas que estavam acompanhando a gravação. “Meu, juro, eu nem torcia para ela, mas coitada. Que perrengue foi esse que mandaram ela?”, comentou uma usuária.

“Os coitados gravando a mesma cena pela décima vez já porque ela não para de esquecer a fala”, comentou um outro, rindo. “Que aleatório, eu amei”, brincou um terceiro internauta. Muitos outros se divertiram bastante com a situação de Key.

Encantou ou espantou? Confira participação de Key Alves nas gravações de uma novela mexicana! #BBB23#LCDF3pic.twitter.com/E1EIgBnVHK — Portal de Reality (@portaldereality) March 16, 2023

Fred Desimpedidos debocha de momento que invadiu malas de Dania

Fred, do canal Desimpedidos, confessou realmente ter invadido a privacidade da nova integrante do reality, a influenciadora mexicana Dania Mendez, ao mexer nas malas dela. Enquanto conversava com a psicóloga Sarah Aline, o youtuber ainda debochou da situação, dizendo que esperava encontrar produtos brasileiros na mala da influenciadora. “Eu e a Marvvila mexemos no bagulho dela. Já chegou imagina lá e tem um Natura? Um Avon?”, ironizou Fred.