Key Alves incendeia web ao posar em hotel de luxo no Rio

Influenciadora e ex-BBB Key Alves aposta em look transparente para aproveitar piscina de hotel no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 11, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 23, Key Alves, decidiu deixar seus seguidores babando! Em suas redes sociais, a jogadora de vôlei compartilhou alguns cliques antes de aproveitar a piscina de um hotel de luxo na cidade do Rio de Janeiro.

“12 millones en palace”, escreveu a influenciadora digital, em espanhol, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Key aparece usando uma saia transparente, que deixa à mostra o biquíni branco que tinha por baixo. Ostentando seu corpão impressionante, a jogadora de vôlei arrancou uma enxurrada de elogios dos internautas.

“Quanta beleza! É por isso que o complô de gente feia não deixa ela em paz”, “Perfeita”, “Não tenha medo de perder as pessoas, tenha medo de perder você ao tentar agradar todo mundo” e “Você é dona de um coração tão lindo” são alguns exemplos das mensagens deixadas pelos seguidores apaixonados da ex-sister. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Key Alves.

Key Alves revela novos planos da carreira ao anunciar saída do Osasco

Recentemente, Key Alves usou as redes sociais para comunicar aos fãs sua saída do Osasco Voleibol Clube. A jogadora, que participou do Big Brother Brasil 23, revelou que pretende se dedicar ao entretenimento. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou uma sequência de fotos em que aparece jogando e também com as colegas de equipe, e agradeceu por ter realizado seu sonho de ser uma jogadora profissional.

"Gostaria de começar agradecendo esse time lindo do Osasco Voleibol Clube que me proporcionou momentos únicos e inesquecíveis. Ali eu conheci as maiores atletas, aquelas que eu via na TV sabe? Entrei dois anos de mão dada com a minha ídola para os jogos. Eu realmente sou eternamente grata a tudo isso. Obrigada meninas, comissão técnica, todos mesmo", afirmou no começo do texto.