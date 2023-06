Key Alves desabafa sobre Gustavo: ‘Eu também acreditei’

A ex-BBB disse que apesar de não estarem mais próximos, ainda tem carinho por Gustavo

Key Alves abriu o jogo sobre a relação que mantém com o ex, Gustavo Benedeti. Para tristeza do time ‘guskey’, o ex-casal não tem mais nada um com o outro. O casal se conheceu dentro da casa mais vigiada do Brasil e logo já engatou o romance porém uma vez que ambos estavam fora do reality o relacionamento não foi adiante.

Durante o São João da Thay, que acontece na noite desta quarta-feira, 7, no Maranhão, a jogadora de vôlei contou que ela e o Cowboy não se veem faz tempo. A ex-BBB disse compreender os sentimentos dos fãs, que torcem pela volta do casal. Mas, no momento, isso é praticamente impossível:

“O pós-termino é muita loucura. Eu entendo os fãs guskey que acreditavam muito na gente, como eu também acreditei, mas eu tento conversar o máximo com eles. Até me perguntaram se eu gostaria de mudar o nome dos fãs para outro e eu disse que não, vai ser guskey para sempre. Não tem como apagar o passado. Toda vez que eu lembrar de Big Brother, eu vou lembrar de mim e do Gustavo. Eu e ele não temos aproximação hoje em dia, não nos falamos mais, mas eu tenho muito carinho pela situação que a gente viveu lá dentro, porque foi tudo de verdade para mim”, disse Key.

Ela ainda falou sobre como anda sua vida amorosa: “Eu estou muito focada em mim. Não consigo focar em duas coisas, que é ganhar dinheiro e ter uma relação. Óbvio que a gente não é de ferro e, quando eu saio, eu fico com alguém. Mas não é nada sério. Estou conhecendo, sim, o gringo suíço, o Kevin. É muito leve e são coisas tranquilas”.