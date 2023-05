Key Alves aposta em mudança radical no visual e celebra fase ‘empoderada’

Ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves fala sobre novo momento de sua vida com mudança radical no cabelo

Nesta sexta-feira, 19, a jogadora de vôlei e ex-participante do Big Brother Brasil 23Key Alves (23) usou suas redes sociais para mostrar que decidiu mudar radicalmente seu visual! Agora, a atleta escolheu ser morena, abandonando de vez as madeixas loiras, divulgando o resultado aproveitando para falar de sua nova fase na vida após o reality show.

“Uma mulher empoderada é aquela que sabe que a opinião que mais importa é a sua. Essa nova fase da minha vida relata como é ser uma mulher de negócios, empresária, empreendedora, milionária e a minha própria boss. É sobre ter sua autoconfiança e acreditar em você em primeiro lugar porque por trás de uma mulher bem resolvida existe uma história de muita luta para ser quem eu sou”, começou a jogadora, na legenda da postagem que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Ao final, Key decidiu mandar uma mensagem para seus seguidores e para as pessoas que gostam dela: “Aguardem muito de mim, pois as mulheres que voam assustam quem não sabe voar”, completou a ex-BBB, utilizando a hashtag #KeyBoss na postagem, representando sua nova fase, que começou após sair do reality show da TV Globo e terminar seu relacionamento com o fazendeiro Gustavo Cowboy.

Key Alves abre o jogo sobre possível affair com ator gringo

A mãe está on! A jogadora de vôlei Key Alves, ex-participante do BBB 23, não tem perdido tempo em sua vida de solteira. A famosa confessou que está conhecendo melhor o ator sueco Kevin Lütolf. "Após esse comentário no meu post, passamos a conversar e estamos nos conhecendo melhor", disse ela em depoimento exclusivo à CARAS Brasil. O rolo entre os dois se iniciou após o galã gringo curtir e comentar uma de suas fotos, a qual ele deixou alguns emojis. Ao perceber a interação, Key rapidamente respondeu o comentário retribuindo alguns emojis.

Nas redes sociais, logo a troca de emojis ganhou repercussão e deixou muitos fãs da atleta torcendo para que o romance aconteça. "Key arrasadora de corações gringos", brincou um admirador da beldade, lembrando que ela também fez sucesso com o público do reality Casa de Los Famosos, no México.