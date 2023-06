Kelly Key abre coração e desabafa sobre comentários negativos sobre carreira

Cantora Kelly Key publica texto desabafando sobre comentários negativos que recebe sobre carreira na Angola

A cantora Kelly Key decidiu usar suas redes sociais para desabafar sobre os comentários negativos e críticas que recebe. Alguns internautas acusam a artista de largar sua carreira após se mudar com sua família para a Angola, na África.

“Quando cheguei para viver em Angola há um ano e meio atrás, a pergunta que persistia a cada encontro com amigos e conhecidos era: 'E agora, miúda.. Não fazes nada?', 'O que você vai fazer aqui enquanto o Mico estiver trabalhando com o pai?'. E nas redes sociais, as perguntas continuaram: 'Agora abandonou sua carreira?', 'Vai ficar seguindo seu marido?', 'Virou dona de casa?'”, começou a cantora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Hoje, quero dizer a todas as mulheres que enfrentam esse tipo de pressão: Não importa se decidimos apoiar nossos parceiros, virar donas de casa, perseguir nossas próprias carreiras ou equilibrar ambos. Nossas escolhas são únicas, pessoais, valiosas e merecem respeito!”, continuou.

“Eu decidi enfrentar o desafio, conquistar nosso sonho, além de provar que sou muito mais do que o papel que me atribuem. Eu vim para quebrar barreiras, seguir o meu coração e ser exemplo de inspiração para as mulheres ao meu redor! Então por favor, não me encaixote! Não me subestime! Sou mais do que suficiente! Acompanhar meu marido não é sinônimo de abrir mão dos meus sonhos e da minha luta por eles! Estar ao lado dele não me define, mas sim me fortalece. Juntos, enfrentamos desafios, compartilhamos conquistas e crescemos como indivíduos. Ser uma mulher que apoia seu parceiro não significa desistir de mim mesma, mas sim mostrar que o amor e a parceria podem coexistir com a realização pessoal”.

“Nesta nova fase da minha vida, estou focada em impulsionar nossos empreendimentos, dando a eles ainda mais força e sucesso. Não importa se já existiam ou se são projetos totalmente novos, estou determinada a fazer deles uma história de crescimento e prosperidade. Então, musa… Acredite na importância de evoluir, explorar novas oportunidades e expandir seus horizontes! Acredite em si mesma, persiga seus sonhos e mostre ao mundo o poder de se reinventar!”, finalizou Kelly.

Kelly Key revela lado positivo de morar em Angola: 'Não adianta'

A cantora Kelly Key falou sobre o lado bom de morar em Angola, país onde conheceu o esposo, o empresário Mico Freitas. Após se casar com o amado, ela acabou se mudando para o lugar, que é a terra natal dele.

"Angola é um país que pulsa com uma energia única (não adianta, só quem vive aqui ou viveu, entende do que estou falando), uma mistura de tradição e modernidade, de passado e presente. É uma terra de “oportunidades”, onde a arte, a música e a dança se encontram em cada esquina, alimentando a alma e despertando a alegria de viver!", contou ela.

"Que a energia contagiante deste país perdure, nos inspirando todos os dias a valorizar o que é autêntico e a buscar a felicidade nas pequenas coisas. Angola, meu novo lar, meu coração bate ao ritmo do teu encanto", disse a musa fitness.