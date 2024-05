Kelly Clarkson abre o jogo sobre uso de medicação para emagrecer

Nesta segunda-feira, 13, Kelly Clarkson se manifestou em seu programa de TV sobre os rumores de que teria usado Ozempic para emagrecer

Kelly Clarkson abriu o jogo nesta segunda-feira, 13, e se manifestou sobre os rumores de que teria usado Ozempic para emagrecer. Durante um episódio de seu próprio programa, “The Kelly Clarkson Show”, a cantora afirmou que, por recomendação médica, usou um remédio para ajustar sua alimentação, mas não foi o medicamento que todos estavam pensando.

O assunto começou quando a convidada da vez do programa, Whoopi Goldberg contar que estava fazendo uso de "injeções" para perder peso, a dona do hit ‘Since U been Gone’, revelou que emagreceu 27 quilos com ajuda de um remédio, garantiu ainda que é comum que as pessoas pensem que é Ozempic, mas que foi outra medicação:

“Meu médico me alertou por dois anos e eu pensava: ‘Não, tenho medo disso. Já tenho problemas de tireoide’”, começou a estrela. “Todo mundo pensa que é Ozempic. Não é. É outra coisa. É algo que ajuda a quebrar o açúcar - obviamente meu corpo não faz isso direito”, explicou.

Em seguida, a estrela apontou o motivo de ter mudado de opinião sobre o tratamento. “Acabei tendo que fazer isso porque meus exames de sangue pioraram”, concluiu. Kelly contou ainda que chegou a pesar 93 quilos e não se reconheceu em um programa que assistiu em casa. “É uma coisa estranha… nunca vi isso. Nunca fiquei insegura sobre isso. Eu estava feliz. As pessoas pensavam, ‘ah, ela não deve ter ficado feliz’. Não, fiquei feliz, só não vi isso”, garantiu.

A cantora já tinha falado antes para a revista People sobre mudanças de hábitos que a ajudaram a emagrecer e disse que mudar-se de Los Angeles para Nova Iorque foi um grande fator: “Caminhar pela cidade é um grande exercício”, disse ela. “E estou realmente interessado em saunas infravermelhas agora. E eu simplesmente tomei um banho gelado porque todo mundo me cansou”.

Clarkson disse à publicação que também renovou sua dieta. “Eu como uma mistura saudável. Perdi peso porque tenho ouvido meu médico — há alguns anos não o fazia”, disse ela. “E 90% das vezes sou muito boa nisso, porque uma dieta protéica é boa para mim de qualquer maneira. Sou uma garota do Texas, então gosto de carne. Desculpem, vegetarianos em todo o mundo!”, finalizou.