Kaysar revela ida do pai para a UTI após problema no coração: "Guerreiro"

George Dadour, pai do ex-BBB Kaysar Dadour, passou por uma cirurgia no coração e já se recupera em casa

Nesta noite de quinta-feira, 13, o ator e ex-BBB Kaysar Dadour usou as redes sociais para desabafar sobre problema familiar. Segundo ele, os últimos dias foram difíceis para seu pai George Dadour, que passou por doença cardíaca.

Em seu Twitter, Kaysar revelou que seu pai foi submetido a uma cirurgia de coração e teve que passar alguns dias na UTI. Contudo, George já recebeu alta hospitalar e se recupera ao lado de sua família. "Fiquei muito abalado e triste esses dias e queria agradecer cada um de vocês que ficou comigo me apoiando", escreveu o ator em sua publicação.

No post, o ex-BBB posou ao lado de seu pai, irmã e mãe para fazer o anúncio. E como resposta, Kaysar recebeu o apoio de seus seguidores. "Notícia boa Kay, que a recuperação seja completa", escreveu admiradora. "Que foto linda. O sr. George está com uma cara ótima. Que alívio para todos. Muita saúde e uma rápida recuperação", disse outro seguidor.

Finalmente! O meu guerreiro pai voltou pra casa depois de passar tantos dias difíceis na UTI após cirurgia cardíaca.Mas graças a Deus finalmente deu tudo certo.

Fiquei muito abalado e triste esse dias e queria agradecer cada um de vocês que ficou comigo me apoiando pic.twitter.com/1Q06LhbXNF — Kaysar Dadour 🦜 (@KaysarDadour) July 13, 2023

MC Marcinho realiza cirurgia para implante de coração artificial

O cantor MC Marcinhopassou por uma cirurgia nesta quinta-feira, 13, para o implante de um coração artificial. De acordo como boletim médico, o procedimento ocorreu dentro do previsto e não teve intercorrências.

Assim, o estado de saúde do artista segue estável e ele está em recuperação. Na legenda do post sobre a atualização, a equipe dele escreveu: “A fé move montanhas”.

A cirurgia para implante de um coração artificial é feita para inserir um dispositivo de assistência ventricular (DAV), usado para bombear o sangue pelo corpo para ajudar o coração humano. O aparelho costuma ser usado em casos de pacientes com insuficiência cardíaca.

Vale lembrar que MC Marcinho sofreu uma parada cardiorrespiratória na última segunda-feira, 10, e foi intubado e sedado na UTI. Antes disso, ele já utilizava um marcapasso e também o ECMO, que é um tipo de pulmão artificial. Outro boletim médico nesta semana informou que o funkeiro foi diagnosticado com cardiopatia e doença renal crônica.

A equipe de MC Marcinho também se pronunciou sobre o caso. “Nosso príncipe do funk está estável, porém encontra-se em um estado de saúde delicado, devido a seu tratamento cardíaco. Tão logo seja possível traremos uma informação mais precisa baseada no boletim médico oficial. O momento é de oração por sua plena recuperação. Contamos com vocês nessa corrente de fé”, escreveram.