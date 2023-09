Kayky Brito: Saiba o que os amigos e familiares já falaram após acidente do ator

Internado no CTI desde o último sábado, 2, Kayky Brito tem recebido carinho de fãs e amigos

O ator Kayky Brito (34) segue sedado e intubado após ter sido atropelado na madrugada do último sábado, 2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista teve politraumatismo e traumatismo cranioencefálico e passou por uma cirurgia nesta segunda-feira, 4.

Na manhã desta terça-feira, 5, um novo boletim informou que Kayky Brito está se recuperando das intervenções realizadas para a fixação da pelve e do membro superior direito, e que deve permanecer sedado e respirando com ajuda de ventilação mecânica pelas próximas 48 horas.

Após o acidente do artista, amigos, familiares e fãs demonstraram carinho e preocupação com o artista, que ficou bastante conhecido após seu papel em Chocolate com Pimenta. Confira a seguir tudo o que a família e amigos de Kayky Brito já falaram sobre o caso.

STHÉFANY BRITO

Irmã do artista, a atriz Sthéfany Brito visitou o irmão no sábado e deixou o hospital bastante abalada. Em entrevista à imprensa, ela afirmou que em breve Kayky estaria recuperado e, na noite do mesmo dia ela afirmou que não conseguia dormir e ficou vendo fotos do ator.

Nesta segunda-feira, 4, ela compartilhou um vídeo que fez com o irmão e disse estar se sentindo mais forte e confiante com as boas notícias sobre a saúde do artista. "Eu não existo sem você! Tô aqui de joelhos implorando a Deus que continue cuidando de você!", escreveu.

SANDRA BRITO

Mãe de Kayky Brito, Sandra se pronunciou nesta segunda-feira, e agradeceu às mensagens de carinho e apoio que tem recebido. Ela ainda disse que apesar de não conseguir responder a todos individualmente, afirmou estar vendo todas as mensagens. Nesta terça, 5, ela usou seus Stories do Instagram para compartilhar novidades sobre o estado de saúde do filho.

TAMARA DALCANALE

A esposa de Kayky Brito visitou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) no sábado e disse estar esperançosa quanto à recuperação do marido. "Que Deus dê força e ilumine meu amor! Após vê-lo no CTI estou esperançosa, sigo com fé e acreditando que ele vai conseguir ficar bem". Nesta segunda, ela usou o Instagram para fazer uma homenagem ao amado.

DUDU AZEVEDO

Amigo de Kayky Brito, o ator Dudu Azevedo visitou o artista no hospital e disse estar otimista quanto à sua recuperação, e nos Stories, contou mais detalhes sobre o quadro do artista. "Está estabilizado no hospital, sendo acompanhado pelos médicos, a resposta dele nas próximas horas ao que está sendo feito é muito importante."

BRUNO DE LUCA

O ator estava ao lado de Kayky Brito quando ele foi atropelado e se pronunciou nesta segunda-feira sobre o ocorrido. "Estou muito triste e abalado com o que aconteceu, apreensivo, mas com fé de que Deus vai interceder pelo meu irmão. Quero pedir uma corrente de oração pro Kayky, pra ele sair dessa o mais rápido possível", escreveu em seus Stories.