Karoline Lima se pronuncia após brincadeira com rap de Zé Felipe: ‘Qualidade’

Influenciadora Karoline Lima grava vídeo com sua filha, Cecilia, reagindo ao rap feito por Zé Felipe durante briga com Evaristo Costa

Na última quarta-feira, 31, a influenciadora digital e modelo Karoline Lima (27) teve que se pronunciar após zombar com a música do cantor Zé Felipe (25). O que aconteceu foi que, a loira fez uma brincadeira com sua filha, Cecília, fruto de seu relacionamento com o zagueiro Éder Militão, mas tampa os ouvidos da pequena segundos depois de colocar o rap que Zé fez para defender sua mulher, Virgínia Fonseca, após as críticas do jornalista Evaristo Costa.

“Filha, vou botar música de qualidade para você melhorar o seu humor. Você não está muito boa comigo”, ironizou a influenciadora digital, enquanto colocava a música para tocar. Na legenda do vídeo que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, Karoline escreveu: “Cecília reagindo ao rap do Zé Felipe. A mão no ouvido”, completando com uma risada e emojis de uma pessoa tossindo.

Porém, o vídeo acabou repercutindo nas páginas de fofoca ao redor da internet, fazendo com que Karoline precisasse se esclarecer sobre a brincadeira. “Gente, deixe eu falar uma coisa com vocês, antes que isso tome uma proporção maior. Eu vi que esse vídeo da Cecília está saindo em algumas páginas de fofoca e eu entendo que muitos dos seguidores dessas páginas, não são meus seguidores e não entendem o conteúdo que eu posto”, começou a influenciadora.

“Vocês sabem que todo dia eu posto ela reagindo a alguma coisa, seja a filmes, músicas, alimentação, enfim. Porque vocês gostam e pedem que eu compartilho. Conseguiram problematizar esse vídeo, achando que eu estava atacando o Zé Felipe, a Virginia, ou seja lá quem. Por favor, não tem nada a ver. Eu adoro a Virginia, inclusive postei sobre ela aqui, quando ela também estava aqui em Miami. Acho o Zé Felipe um superpai, que tem um carisma absurdo”, continuou a modelo.

Para finalizar, a loira deixou claro que só se pronunciou porque viu comentários atacando Cecília, e que, se fosse ataques contra sua pessoa, não se pronunciaria: “Não acho legal, principalmente, porque foi um vídeo despretensioso, sem maldade nenhuma e sem malícia”, completou.