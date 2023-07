Karoline Lima se inspira em Luísa Sonza e manda recado: ‘Meu ex’

Influenciadora digital Karoline Lima usa cropped parecido com que Luísa Sonza usou com recado para ex-namorado

Nesta sexta-feira, 7, a influenciadora digital e modelo Karoline Lima decidiu agitar a internet! Em suas redes sociais, a loira se inspirou na cantora Luísa Sonza ao posar com um look icônico da artista. A ex-namorada do zagueiro do Real Madrid Éder Militão e do influenciador digital Gui Araújo apostou em uma blusa com um recadinho especial ao antigo relacionamento.

“Meu ex é meu maior fã”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, com a mesma frase que está escrita na blusa. A icônica peça havia sido usada por Sonza há pouco menos de um mês, dando o que falar nas redes sociais.

Os internautas se deliciaram com a possível indireta da loira. “Amo que ela afronta sem dó”, disparou uma seguidora. “E com um simples cropped, Karoline causa discórdia em relacionamentos alheios”, brincou um outro usuário. “Já já sai na páginas de fofoca: Karoline posta foto com mensagem provocante para jogador de futebol”, debochou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que recentemente a influenciadora digital Karoline Lima viveu um relacionamento com o influenciador digital Gui Araújo, que durou apenas alguns meses. Antes dele, a modelo namorou o zagueiro do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Éder Militão, com quem tem uma filha, Cecília, de 11 meses de idade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

Karoline Lima e Éder Militão organizam festa para filha juntos

Recentemente, Karoline Limaveio a público para esclarecer detalhes da primeira festa de aniversário da filha, a pequena Cecília. A loira revelou que se uniu ao pai da menina, o jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Éder Militão, para organizar a celebração especial.

O assunto veio à tona depois que a nova namorada do atleta, Cássia Lourenço, publicou o convite da festa em suas redes sociais. Depois da repercussão, a influencer usou os stories do Instagram para explicar a organização. "Sobre o aniversário da Cecília: estou vendo um monte de gente postando convite, pessoal da família dele... A minha família ainda não recebeu, tá para receber essa semana. Vai todo mundo receber, não precisa se preocupar!"

"O que aconteceu foi o seguinte: iam existir duas festas, a minha e a do pai dela, como vocês já sabiam. Só que seriam dois temas, duas festas, duas famílias, lembrando que Cecília é uma só, um neném, uma criança. Já que o foco é Cecília, ela tem uma família só, por que vamos dividir se eu e ele estamos em paz? Ele está fazendo tudo, tá lindo e eu estou amando! Estou muito feliz com isso tudo, porque vai ser uma coisa só, uma família só", complementou.