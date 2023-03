Karoline Lima revela que filha nasceu com deficiência: "Pior dia da minha vida"

Karoline Lima revela que filha recebeu diagnóstico; abalada, ex de Éder Militão abriu o coração

Mãe da filha do jogador Éder Militão, a influenciadora Karoline Lima contou nas redes sociais que a filha nasceu com uma deficiência auditiva. Ela resolveu contar a história pela primeira vez e fez um relato doloroso.

"A Cecília quando nasceu, no segundo dia de vida dela, quando fizeram o teste auditivo dela, ela não escutava nada do ouvido esquerdo. Ela nasceu deficiente auditiva. Zero audição", contou ela nesta quarta-feira (29).

A modelo disse que o momento foi muito difícil. "Foi o pior dia da minha vida porque eu já comecei a me culpar daí. Imaginando que, enquanto ela estava na minha barriga, eu devia ter ficado mais calma, que no processo de formação dela a culpa foi minha por isso ter acontecido", continuou.

Karoline Lima disse que os exames foram refeitos e o diagnóstico foi confirmado: "Refizeram os exames para ver se era algum problema no aparelho e realmente ela não ouvia nada. Eu chorava tanto, eu orei tanto, eu fiquei tão triste. A gente sabe que as emoções quando a gente acaba de ter neném são tudo à flor da pele e eu já estava passando por um monte de coisas, e eu comecei a me culpar porque não era genético. Nenhuma das duas famílias tinham tido nenhum tipo de caso, mas eu imaginei que tinha sido no processo de formação porque a gente sabe que tudo o que acontece enquanto a gente está grávida reflete na formação do bebê. E eu só conseguia me culpar. Nossa, era muita culpa, era muita dor".

Aos prantos, Karoline Lima se despede da filha

Na última terça-feira, 28, Karoline Lima surgiu em seu stories aos prantos. Abalada, a influenciadora precisou se despedir da pequena, que viajou para Espanha para passar alguns dias com o pai, Éder Militão. Pelo Instagram, a loira desabafou sobre o momento dificil com lágrimas nos olhos.

“Acordei me despedindo da minha pituca, que vai papssar uns dias na Espanha. Eu nunca vou me acostumar a isso. Ficar sem minha neném é como tirar um pdeaço de mim. Te amo, Ceci. Mamãe está aqui esperando você”, Karoline se declarou para a primogênita ao posar abraçadinha em um clique de despedida, antes da menina embarcar para a Europa.