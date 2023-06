Karoline Lima revela bloqueio emocional por namoros antigos: ‘Coração de gelo’

Modelo Karoline Lima já viveu relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão e o influencer Gui Araújo

Nesta quinta-feira, 29, a influenciadora digital Karoline Lima, de 27 anos de idade, revelou que não está pronta para viver outro relacionamento amoroso ainda. A modelo explicou que criou um certo tipo de bloqueio emocional por conta de seus antigos namoros. A loira já viveu um affair com o jogador de futebol do Real Madrid e zagueiro da Seleção Brasileira, Éder Militão, com quem teve uma filha, Cecília, de 11 meses, e com o modelo e influenciador digital, Gui Araújo.

“Estou completamente off. Não consigo sentir nada, coração de gelo. Mas, ao mesmo tempo, sou iludida. Então, penso que em algum momento eu vou conhecer alguém e essa pessoa vai despertar toda a foto no meu ser”, revelou Karoline.

Além disso, a influenciadora digital revelou que confia na intervenção divina para deixar de ser solteira um dia. “Quando fui eu querendo, não deu certo. Agora, tem que ser só quando Deus desejar”, finalizou a modelo.

Vale lembrar que Karol está solteira desde o fim de seu relacionamento com Gui Araújo. Ela anunciou o término no começo de maio. "Eu e Guilherme terminamos, mas, diferente das vezes que eu já apareci na mídia por conta da minha vida pessoal, dessa vez não existe drama, não existe traição, não existiu mentira, não existiu nada. A gente, simplesmente, não está mais junto. Eu tô solteira e não precisa se tornar uma novela mexicana isso tudo. Simplesmente não funcionou e vida que segue. Eu tô feliz, tô seguindo minha vida, fazendo meus planos e espero que ele também. E a gente não precisa se odiar por isso, a gente não precisa jogar hate um no outro e nem nada disso. Tá longe de ser o que eu quero", afirmou.

Karoline Lima e Éder Militão organizam festa para filha juntos

Recentemente, Karoline Limaveio a público para esclarecer detalhes da primeira festa de aniversário da filha, a pequena Cecília. A loira revelou que se uniu ao pai da menina, o jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Éder Militão, para organizar a celebração especial.

O assunto veio à tona depois que a nova namorada do atleta, Cássia Lourenço, publicou o convite da festa em suas redes sociais. Depois da repercussão, a influencer usou os stories do Instagram para explicar a organização. "Sobre o aniversário da Cecília: estou vendo um monte de gente postando convite, pessoal da família dele... A minha família ainda não recebeu, tá para receber essa semana. Vai todo mundo receber, não precisa se preocupar!"

"O que aconteceu foi o seguinte: iam existir duas festas, a minha e a do pai dela, como vocês já sabiam. Só que seriam dois temas, duas festas, duas famílias, lembrando que Cecília é uma só, um neném, uma criança. Já que o foco é Cecília, ela tem uma família só, por que vamos dividir se eu e ele estamos em paz? Ele está fazendo tudo, tá lindo e eu estou amando! Estou muito feliz com isso tudo, porque vai ser uma coisa só, uma família só", complementou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!