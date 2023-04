Karoline Lima faz linda homenagem para filha em nova tatuagem

Influenciadora Karoline Lima lamenta saudade da filha, Cecília, e faz homenagem em tatuagem

Nesta terça-feira, 11, a influenciadora Karoline Lima (27) surpreendeu aos seus seguidores ao mostrar que tem uma nova tatuagem! Em suas redes sociais, a modelo mostrou que foi a um estúdio para escrever o nome de sua filha em seu dedo anelar da mão direita.

Cecília, de apenas nove meses de idade, é fruto da antiga relação da loira com o jogador de futebol e zagueiro da Seleção Brasileira e do Real Madrid Éder Militão, e está passando uma temporada com o pai em Madrid, na Espanha, onde o atleta mora por conta do trabalho.

“Abstinência da rainha, dia 952: vou fazer tatuagem”, anunciou a influenciadora digital, em seu perfil oficial no Instagram. Algum tempo depois, a namorada do modelo Gui Araújo mostrou o resultado dos rabiscos.

Karoline Lima mostra tatuagem - Créditos: Reprodução / Instagram



Guarda da filha

Recentemente, Karoline Lima usou suas redes sociais para explicar alguns detalhes da criação de Cecília, após a menina embarcar para Madrid, para passar um período com o pai. A modelo explicou como funciona a divisão da guarda compartilhada entre ela e Militão.

"Até o momento não existe divisão. Não é de 15 em 15, ou enfim, como muitos pais fazem que moram no mesmo país ou na mesma cidade. Ele pega ela quando ele quer, quando ele pode, quando ele avisa… ai eu aceito e ela vai, é só isso, é um combinado", explicou.

