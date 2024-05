Karoline Lima esclarece versão de ex-babá da filha: "Já estavam armando contra mim"

Karoline Lima voltou às redes sociais para negar versão de ex-babá sobre polêmica envolvendo a filha, Cecília, e o ex-namorado, Éder Militão; entenda

Karoline Lima voltou às redes sociais para falar sobre o caso de Éder Militão e a babá que fica na casa dele. Na última quinta-feira, 30, ela criticou a versão dada pela profissional a respeito de sua maternidade e afirmou que se trata de uma declaração falsa sobre como Cecília, de um ano, é cuidada quando está com a mãe.

"Naquele vídeo, a babá estava na casa do genitor, mais de um mês atrás, lá na Páscoa. Antes de tudo isso acontecer, eles previram que em algum momento precisariam daquele vídeo. Olha que loucura!", ironizou nos Stories do Instagram.

Na sequência, a influenciadora negou que tenha sido a babá quem pediu para que Cecília devolvesse a boneca de Helena, filha de Léo Pereira (atual da modelo) e Tainá Castro (ex de Léo e atual de Éder Militão). Lembrando que, na época do vídeo, a voz vazada na live da irmã de Militão foi atribuída à Tainá.

"Ela se autoacusou de ter feito aquilo, só que eu não reconheci muito a voz, fiquei um pouco na dúvida. Mas se ela se autoacusou e eu não estava lá, beleza. Só que enquanto eu estava dizendo que iria tomar minhas providências porque não poderia deixar isso acontecer, ela estava lá, gravando esse vídeo, tentando me diminuir como mãe. Vídeo prontinho para um fato que iria acontecer só esta semana", disse ela.

"Deixo três alternativas para vocês. A primeira, inventaram uma máquina do tempo. Segunda, previram o futuro. Terceria, já estavam armando contra mim", finalizou a modelo.

Karoline Lima expõe conversas com Éder Militão após novas acusações de ex-babá

Karoline Lima rebateu as novas críticas e acusações de outra ex-babá da filha de dois anos na última quarta-feira, 29. A influenciadora resgatou uma polêmica do início do mês e revelou aos fãs que a ex-funcionária - que a chamou de mãe ausente - tratava mal Cecília, de dois anos, em sua ausência.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou antigas conversas com o ex, o jogador Éder Militão e revelou que a voz, na verdade, era da babá contratada pelo ex-casal para cuidar de Cecília na viagem internacional.

Nos prints de WhatsApp, o jogador do Real Madrid 'cobra' Karoline por não ter exposto que a bronca foi dada pela babá, e não pela namorada dele. "Foi a babá quem falou com a Cecilia, e você, sabendo da verdade, foi pra internet e não falou com a babá. Deixou no ar como se fosse "outra" pessoa, babá te mandando mensagem e te pedindo desculpa e, mesmo assim, não falou na internet que foi ela", disse ele. Confira os detalhes clicando aqui!