Karoline Lima é detonada ao mandar recado polêmico para Éder Militão: "Supera"

Karoline Lima é detonada ao mandar recado em camiseta; publicação dividiu opiniões

A modelo Karoline Lima gerou polêmica nesta sexta-feira, 7, ao publicar uma mensagem subliminar nas redes sociais. É que ela resolveu posar com um top minúsculo exibindo sua barriga trincada em fotos ousadas.

Só que a peça que ela usava trazia uma mensagem bem direta. "Meu ex é meu maior fã", diz a peça em inglês. A mensagem acompanhada das fotos ousadas dividiu opiniões e rendeu comentários negativos de vários seguidores.

"Amo que ela afronta sem dó", comentou um. "Gente, como ela é sem noção, devia respeitar a namorada do rapaz", disse outro. "E com um simples cropped Karoline causa discórdia em relacionamentos alheios", disparou outro.

Recentemente, Karoline Lima e Éder Militão mostram momentos de diversão e muito amor durante a noite, completamente apaixonados pela fofíssima filha, Cecília.

Nos registros feitos em seus perfis oficiais no Instagram, Cecília aparece tanto no colo do jogador de futebol, quanto sentada em uma cadeirinha especial, enquanto recebe comida de sua mamãe. Com uma roupinha igual, os dois estão na casa de Militão.

Veja:

Karoline Lima e Éder Militão organizam festa para filha juntos

Recentemente, Karoline Limaveio a público para esclarecer detalhes da primeira festa de aniversário da filha, a pequena Cecília. A loira revelou que se uniu ao pai da menina, o jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Éder Militão, para organizar a celebração especial.

O assunto veio à tona depois que a nova namorada do atleta, Cássia Lourenço, publicou o convite da festa em suas redes sociais. Depois da repercussão, a influencer usou os stories do Instagram para explicar a organização. "Sobre o aniversário da Cecília: estou vendo um monte de gente postando convite, pessoal da família dele... A minha família ainda não recebeu, tá para receber essa semana. Vai todo mundo receber, não precisa se preocupar!"