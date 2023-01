Karoline Lima arrasa em Réveillon com vestido com fenda e recortes

Influenciadora Karoline Lima deixa seguidores malucos com look escolhido para a virada do ano

Na noite deste sábado, 31, aconteceu a tão esperada virada do ano! E 2023 não poderia começar melhor para a influenciadora Karoline Lima (26). A loira apareceu usando um look ousadíssimo para o Réveillon, que deixou seus seguidores malucos com a beleza da famosa.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-namorada do jogador de futebol do Real Madrid e da Seleção Brasileira Éder Militão (24), apareceu em um vídeo com um vestido de paetês, com recortes na barriga e na coxa. Para completar o vídeo, ela ainda elegeu a música “Mulher do Ano”, de Luísa Sonza, como trilha sonora.

“E que ano. Tchau, 2022”, escreveu a loira na legenda da publicação. Graças à sua beleza exorbitante e seu corpão escultural, Karoline recebeu diversos elogios de seus seguidores. “Literalmente a mulher do ano”, disse uma. “Maravilhosa”, exaltou uma outra. “Deusa”, exclamou uma terceira.

Veja a publicação de Karoline Lima exibindo seu look ousado escolhido para a virada do ano:

Karoline Lima revela vontade de reduzir tamanho de seus seios

A influenciadora Karoline Lima explicou como faz para lidar com o tamanho avantajado de seus seios, revelando até que planeja reduzi-los. “Infelizmente eu não tenho como tirar e decidir ‘não quero lidar’. A gente tem que conviver com ela. Mas está tudo sob controle, vou tirar essas tetas”, respondeu a pergunta de um seguidor.