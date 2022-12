Karoline Lima aproveita viagem para Campos do Jordão com filha

Influenciadora Karoline Lima viaja para passar Natal com filha que passou véspera de feriado com pai, Éder Militão

A influenciadora Karoline Lima (26) compartilhou nesta segunda-feira, 26, com seus seguidores que aproveitou o Natal ao lado de sua filha Cecília, de apenas cinco meses, viajando por Campos do Jordão, cidade famosa do interior de São Paulo.

Karoline publicou em seu perfil oficial no Instagram uma sequência de registros mostrando os momentos deliciosos que passou ao lado de sua filha, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol brasileiro Éder Militão.

“Tá passeando, neném”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação, mostrando a pequena toda feliz e sorridente. “Não conheço nada e, por isso, a gente veio aqui dar um rolê”, explicou, falando que se já foi para a cidade, não lembra.

No domingo, 25, a loira celebrou a volta de sua filha, que passou a véspera do Natal com o pai. “Minha rainha linda. Cecilhota perfeita, dona de tudo, chegou!”, mostrou a influenciadora, super animada com a volta de Cecília.

Veja a publicação de Karoline Lima com sua filha, Cecília, curtindo viagem por Campos do Jordão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)



