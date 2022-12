Karoline Lima aparece lavando cabelo em pia de aeroporto para ir para Farofa da Gkay

Influenciadora Karoline Lima mostra que está se preparando de forma inusitada para a Farofa da Gkay

Nesta segunda-feira, 5, a influenciadora Karoline Lima (26) decidiu mostrar que precisou lavar seu cabelo na pia do banheiro de um aeroporto, para se preparar para a Farofa da Gkay, que começa nesta segunda-feira.

Em Guarulhos, na cidade de São Paulo, a loira estava esperando para embarcar para Fortaleza, no Ceará, onde acontece a Farofa. Mas teve que lavar seus longos cabelos na pia do aeroporto, secando os fios com um secador de mãos, e penteando com os dedos.

“Como vocês podem ver, meu cabelo está imundo. Quando eu chegar na Farofa, já quero curtir. Não vai dar tempo de lavar meu cabelo. 'Gênia', passei no duty free, comprei meu shampoo e minha máscara e vou lavar o cabelo na pia”, comentou a influenciadora, nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Não tenho pente e meu secador está diferente... meu secador não funcionou muito bem, mas pelo menos eu lavei o cabelo. Se eu fosse chegar em Fortaleza, ainda lavar o cabelo e secar, ia perder tempo. Um tempo que eu poderia estar usando ficando bêbada”, completou.

Karoline Lima fala sobre affair com modelo e influenciador Gui Araújo

Separada do jogador Éder Militão, Karoline Lima está curtindo a vida de solteira e na última quarta-feira, 16, ela aproveitou para contar os detalhes do affair que vive com o ex-participante de 'A Fazenda', Gui Araújo (35).

A influenciadora digital negou o envolvimento e foi direta em relação ao romance, mas deixou claro que os dois não tem nada sério: "Já estão arrumando casinho pra mim? Não pode mais nem dar um beijinho? Eu vou falar pra vocês, esse caso é antigo viu. Coisa de 2018 quando eu conheci Guilherme. De vez em quando dou uns beijinhos, converso com ele, ele é legal, gente boa e meus amigos gostam dele", contou.