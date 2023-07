Karoline desabafa sobre suas expectativas e medos após começar a fazer terapia

Influenciadora Karoline Lima revela que gostaria que seu terapeuta a acompanhasse nas redes sociais

Nesta sexta-feira, 14, a influenciadora digital Karoline Lima contou para seus seguidores que começou a fazer terapia. Com um tratamento focado em seu emocional e sua saúde mental, a loira revelou que estava animada para o início de sua sessão, que foi marcada para às 16h, mas estava com alguns medos.

“Gente, já estou pronta para a minha terapia, esse grande evento. Vem aí um novo momento da vida dela, uma mulher muito mais equilibrada, muito mais paciente, uma mulher completamente regulada da cabeça”, começou Karoline, através dos stories feitos através de seu perfil oficial no Instagram.

A influenciadora digital revelou que não sabia “por onde começar a explicar a vida, os meus problemas, os meus traumas. É uma longa história”, disse. Karoline ainda contou que gostaria que seu terapeuta já a acompanhasse nas redes sociais, porque assim “a gente já começa do meio do caminho a história, pois se eu tiver que explicar tudo, eu vou ter que pagar três sessões de terapia seguida, no lugar de três pacientes dela, para usar esse tempo só pra mim e contar desde o começo”, explicou.

Com looks combinando, Karoline Lima e Éder Militão comemoram aniversário da filha

Karoline Lima e Éder Militão se reuniram para comemorar o aniversário da filha, Cecília. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta segunda-feira, 10, e ganhou uma festa luxuosa dos papais para comemorar a data especial. Separados desde a época em que a influenciadora digital estava grávida, os dois fizeram questão de celebrar o aniversário da herdeira juntos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O evento, que contou com a presença dos familiares e amigos, teve a temática de Circo, além dos personagens da Disney.

Para a festa, os papais combinaram o look. No começo da comemoração, a influencer e o jogador de futebol surgiram usando roupas em tom de azul. Depois, na hora de cantar o 'parabéns pra você', Karol, Militão e Cecília apareceram usando looks na cor rosa: a mamãe e a aniversariante optaram por um vestido, enquanto o papai estava com uma camiseta.

Mais cedo, pelos Stories do Instagram, a modelo mostrou os detalhes da decoração da festa. Ao chegar no local da festa, os convidados passaram por um corredor cheio de bexigas em tons de verde, azul, rosa e amarelo. Além disso, na gravação é possível ver que o espaço estava decorado com diversos personagens da turma do Mickey. Ela também mostrou a mesa de doces e o bolo. "Cecirco. CeciDay 1 ano", escreveu. Confira as fotos da festa de aniversário aqui.

