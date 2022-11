Karol Conká revela que fez sexo a três durante viagem para Paris

Karol Conká teve experiência sexual com amiga e um homem francês

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 14h20

A recém-solteira cantora Karol Conká contou que viveu uma aventura sexual ao viajar para a Europa com uma amiga. Em detalhes, ela contou o que viveu pela primeira vez.

Ao podcast 'Match o Papo', a ex-BBB contou que a experiência em Paris, na França, tinha sido natural e começou a descrever os fatos.

“Estávamos eu e uma amiga tomando um vinho. Aí estava lá aquele boy, falei 'uau'. Tomei mais uma taça, 'uau'. Mais uma taça, cheguei nele e falei 'je suis mamacita' (eu sou mamacita). Ele ficou me olhando sem entender muita coisa, depois passou por mim e falou: 'mamacita'”, brincou se referindo ao apelido que ganhou no reality show da Globo.

As duas trocaram beijos com o desconhecido antes de irem para os finalmentes. “Foi ótimo, eu e uma amiga que estava havia um tempo sem pegar ninguém. Falei: 'ai, menina, eu tô aqui. Vamos dar um beijinho nesse boy'. Dei um beijinho nele, ela deu um beijinho nele, e ele falava 'oh uau'”, relembrou.

A cantora se espantou positivamente coma experiência e com a performance do francês: “Fiquei chocada que ele deu conta das duas negonas. Foi tudo. Já liguei pra minha mãe no dia seguinte contando pra ela. Foi o primeiro ménage a trois, até então só tinha dado beijinho a três”.

Karol Conká se reuniu com outros ex-BBBs

Em gravação para o programa da Globo, 'Altas Horas', Karol apareceu reunida com um time de ex-BBBs inclusive alguns com quem já teve conflito, como Juliette Freire (32). Na foto também estão presentes Thelminha (37), Rafa Kalimann (29), Linn da Quebrada (32), Naiara Azevedo (33) e Juliana Alves (40).