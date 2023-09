Karine Teles abre o jogo sobre mudança de visual para Elas por Elas: 'Diferente'

Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, Karine Teles adiantou o que os fãs podem esperar do remake de Elas por Elas

Karine Teles (45) é uma das protagonistas do remake de Elas por Elas, que estreia como nova novela das seis da Globo, em 25 de setembro. Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz adiantou detalhes sobre o que os fãs podem esperar de sua personagem na trama e abriu o jogo sobre mudança de visual para o papel: "Diferente".

"Eu amo. Para mim, a caracterização dos personagens é fundamental. Como a gente se apresenta para o mundo tem muito a ver com quem a gente é. A roupa que a gente usa, o nosso corte de cabelo, como a gente se comporta, é como a gente se coloca no mundo. Tive muito apoio da equipe de caracterização e a generosidade da Amora de experimentar loucurinhas. Estou muito feliz com o visual da Carol e acho que é perfeito para ela", compartilhou a protagonista do remake de Elas por Elas.

Além da mudança no visual, Karine Teles também teve uma preparação de estudos para viver a personagem, como explicou: "A Carol é neurocientista. É outra liguagem de outro planeta. Um negócio que eu não tinha conhecimento nenhum além da trívia, daquela coisa que você lê no Instagram. Fui pesquisar, tive ajuda de muita gente legal, fui duas vezes em institutos de pesquisas, conversei com vários cientistas e pessoas maravilhosas que me abriram a cabeça e estão me ajudando a ter mais ou menos uma ideia do que estou falando quando pego o texto técnico".

A atriz ainda adiantou detalhes sobre o que os fãs podem esperar para seu papel no remake de Elas por Elas: "A Carol começa a ser invadida por pessoas e acontecimentos novos na vida dela. Ela fica meio atordoada, mas vai se deixando levar. Ela tem uma vontade, é uma pessoa de peito aberto, amorosa, afetiva. Ela não reage muito a nada, vai com o que está acontecendo. Vamos ver o que vai rolar, sei que a vida dela vai ficar mais agitada".