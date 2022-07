Karina Bacchi surge chorando durante viagem para Jerusalém

Karina Bacchi se emociona ao refletir sobre sua religião em viagem para Jerusalém com a família

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 19h21

A apresentadora e atriz Karina Bacchi (45) comoveu seus seguidores ao mostrar uma foto muito emocionada nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 27, ela mostrou novas fotos de sua viagem para Jerusalém com a família e apareceu chorando em uma das fotos.

Na legenda, a estrela fez um desabafo sobre um pensamento a respeito de sua religião e a sua viagem.

"Senhor Jesus, meu coração chora por tentar imaginar tudo o que sofreste por nós. Minha alma chora e ora caminhando contigo no Getsêmani e pensando na ingratidão de tantos que não o reconhecem... Estar aqui onde fizeste suas últimas orações ao Pai é sentir o coração rasgar em tantos pedaços que só a sua poderosa Salvação é capaz de secar com lenços de amor as lágrimas que escorrem no rosto involuntariamente. Obrigada Jesus, mais uma vez obrigada Senhor ! Eu só queria te abraçar agora fortemente... Com gratidão eterna", disse ela.

Karina Bacchi mostra fotos de viagem: